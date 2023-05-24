على طريقة نجم الهلال .. اقتراح سعودي بتعاقد النصر مع فينيسيوس جونيور لإنقاذه من العنصرية

هل يهرب فينيسيوس من جحيم العنصرية إلى السعودية؟

"تعاقد السعودية مع الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور"، اقتراح قد يتحوّل إلى واقع في المستقبل، فلا أحد يعلم ماذا يخبئ عالم الساحرة المستديرة من مفاجآت.

هذا الاقتراح جاء على لسان الإعلامي الرياضي علي اليوسف؛ من أجل إنقاذ فينيسيوس، من "جحيم العنصرية" الذي يعيش فيه بالملاعب الإسبانية خاصة.

الساحر البرازيلي كان قد دخل في نوبة بكاء شديدة، بعد الهتافات العنصرية التي أطلقتها جماهير نادي فالنسيا ضده، خلال مشاركته مع ريال مدريد، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "المستايا"، ضمن منافسات الدوري الإسباني؛ حيث أنها ليست المرة الأولى التي يُعاني فيها من هذا الأمر.

وكتب البوسف في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "مصادر أجنبية: فينيسيوس جونيور يرحل؛ بسبب العنصرية".

واعتبر الإعلامي الرياضي في اقتراحه، أن قدوم فينيسيوس إلى النصر، سيكون ضربة معلم؛ خاصة أنه صغير في السن، كما أن قدومته الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، يلعب مع الفريق الأول لكرة القدم؛ قائلًا: "التعاقد مع نجم ريال مدريد، سينقل صورة عظيمة عن قوة الدوري السعودي".

واستشهد علي اليوسف، بالنجم المالي موسى ماريجا، الذي وافق على الانضمام إلى صفوف نادي الهلال، على الرغم من تألقه مع بورتو البرتغالي؛ هروبًا من العنصرية التي كان يتعرض لها في الملاعب الأوروبية.