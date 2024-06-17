"لدينا طريقة لإيقاف خطورته" .. فان دايك يتوعد مبابي بالتحالف الهولندي الصلب

"كيليان يمكنه أن يحدث الفارق في جزء من الثانية"

أكد فيرجيل فان دايك، قائد منتخب هولندا، أنه وزملائه قادرون على التصديق كفريق واحد للنجم الفرنسي كيليان مبابي، خلال مواجهة المنتخبين المرتقبة في "يورو 2024".

ويلتقي منتخبا فرنسا وهولندا، الجمعة المقبل على ملعب ريد بول ارينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ببطولة أمم أوروبا.

وقال فان دايك في تصريحاته للصحفيين: "انظروا، الجميع يعرف صفات مبابي. علينا أن نكون في أفضل حالاتنا كفريق من أجل منعهم (فرنسا) من التسجيل، لكن من الواضح أنه لاعب من الطراز العالمي، يمكنه أن يحدث الفارق في جزء من الثانية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف: "علينا أن نكون مستعدين كفريق لنوع مختلف من التحديات وأعتقد أننا أظهرنا ما يمكننا القيام به خلال المباراتين الأخيرتين. لدينا خط دفاع قوي وصلب وجاهز لأي اختبار يوم الجمعة. هذه هي المباراة الكبرى".

وتابع: "لقد واجهنا صعوبات في آخر مباراتين أمامهم، لكننا نتطلع إلى الفوز. نركز الآن على التعافي والتأكد من أن كل شيء جاهز للاختبار الصعب".

وتطرق المدافع الهولندي إلى فوز منتخب بلاده أمس على بولندا (2-1)، قائلًا: "الفوز كان بمثابة شهادة على صبر الهولنديين وقدرة فيجورست على إحداث الفارق من مقاعد البدلاء. عليك فقط أن تظل هادئًا وصبورًا، وأعتقد أننا فعلنا ذلك بكل وضوح".

وواصل فان دايك: "أعتقد أنه من المهم جدًا الاستمرار في الضغط والحفاظ على الثقة في بعضنا البعض وأعتقد أننا فعلنا ذلك. الأشخاص الذين شاركوا على مقاعد البدلاء صنعوا الفارق وهذا ما نحتاج إليه".

وختم: "لا أعتقد أن هناك أي شخص في الفريق لديه عقلية الاستسلام. الأمر يتعلق بالاستمرار ومحاولة الاستمرار في الإبداع".