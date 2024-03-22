على طريقة كروس وكورتوا .. بيريز يستخدم سلاح ريال مدريد الفعال لخطف نجم ليفربول

إدارة الريدز تفكر في السيناريو البديل

يترقب ريال مدريد، موقف ترينت ألكسندر أرنولد، الظهير الأيمن لليفربول، خلال الفترة المقبلة على أمل التعاقد معه في أقرب فرصة.

ويرتبط أرنولد بعقد مع ليفربول ينتهي في صيف 2025، وهو السبب الذي أكدت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أنه دفع ريال مدريد للتفكير في التعاقد مع ظهير ليفربول ومنتخب إنجلترا في الصيف المقبل.

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وأشارت إلى أن ريال مدريد لم يقم بأي تحركات تجاه أرنولد، الذي سيكون أحد جواهر الميركاتو في الأشهر المقبلة، سواء بالتواصل معه أو بالحديث مع ناديه، لكن هناك رغبة لدى إدارة فلورينتينو بيريز لاقتحام هذه الصفقة.

وأوضحت "ريليفو"، أن إدارة الميرنجي ترحب بفكرة التعاقد مع أرنولد في ظل تقدم عمر الظهير الأيمن الحالي للفريق داني كارباخال (33 عامًا)، حيث يرون أن الإنجليزي الشاب سيكون أفضل تدعيم للفريق في هذا المركز.

وتراقب إدارة الريال اللاعب الإنجليزي الشاب، على أمل ضمه بأقل سعر ممكن، مثلما يحدث في صفقة ألفونسو ديفيز حاليًا، وهي سياسة يجيد النادي الملكي تنفيذها ونجحت من قبل مع توني كروس، كورتوا وكامافينجا.

وأكدت "ريليفو"، أن إدارة ليفربول لم تتقدم في مفاوضات التجديد مع أرنولد الذي يعتبر أحد أبناء النادي الإنجليزي، لكنه لم يصل إلى اتفاق معه ناديه بعد، لذلك سيفكر مسؤولو الريدز في الاستفادة من الـ15 شهرًا المتبقية في عقده من خلال بيعه لأعلى سعر.