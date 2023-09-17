"على طريقة زلاتان إبراهيموفيتش" .. لاعب الأهلي مستهينًا بكريستيانو رونالدو وساديو ماني: احترمكم ولكن!

لاعب الأهلي تحت سخرية جمهور النصر بعد تصريحه قبل القمة، لكن فئة أنصفته ودعمته أيضًا..

SHAHID

اشتعلت قمة الجولة السابعة من دوري روشن السعودي بين النصر والأهلي مبكرًا، جراء تصريح ظهير الراقي بسام الحريجي، الذي استهان به بنجوم العالمي كريستيانو رونالدو، ساديو ماني ومارسيلو بروزوفيتش.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الراقي من المنتظر أن يحل ضيفًا على العالمي في الـ22 من سبتمبر الجاري، على ملعب الأول بارك، في أول قمة للفريق الجداوي بعد عودته من جديد لدوري روشن قادمًا من دوري يلو للدرجة الأولى.

وبسؤال الحريجي عن هذه القمة، أجاب خلال تصريحاته للقنوات الرياضية السعودية: "كل مبارياتنا قوية، النصر أو التعاون أو الفتح نتعامل معهم بأسلوب واحد، للأمانة مع احترامي لرونالدو وماني وبروزوفيتش أنا اعتبرهم كلاعبي التعاون والفتح، أهم شيء بالنسبة لي أن أقدم ما عندي والباقي على الله".

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

تصريح ظهير الفريق الجداوي بالطبع حصد تفاعلًا كبيرًا من قبل جماهير الناديين، ومؤكد أنه أثار سخرية جمهور الفريق العالمي، إذ كتب أحدهم: "يعجبني تصريحه يذكرك بـ(زلاتان إبراهيموفيتش)، لكن هذاك قول وفعل، وهذا راح ياكل من النصر 5 مثل خمسة الفتح"، فيما علق آخر: "إذا أردت أن يكون لك اسم كبير في عالم المستديرة لابد أن تحترم أساطيرها وتتكلم عنهم باحترام واللاعبين الكبار دائماً يتحدثون بكل احترام ولا يقللون من شأن أحد حتى وهو صغير بالنسبة لهم، إذا الفتح اللي كل شوي تردد اسمه أعطاك خمسة، والتعاون اليوم كان الأحق بالفوز لولا اللي صار، والنصر بحول الله ستكون له كلمته في المباراة وسيمطر شباككم بالأهداف".

بينما كانت هناك فئة منصفة من جمهور النصر، ودعمت اللاعب الشاب – صاحب الـ23 عامًا – مؤكدة أن تصريحه طبيعي قبل مثل هذه المباريات، فأضاف أحدهم: "أنا أشوف كلامه طبيعي ومؤدب ايوه ايش تبغونه يقول ياويلي منهم هي مباراة وبيقدم كل اللي كان عنده وبإذن الله النصر يفوز على الأهلي"، قبل أن يكمل آخر: "لاعب صاعد وواعد ومستقبل كبير إذا حافظ على نفسه واستمر بتطوير مستواه، كلامه مافيه أي إساءة، هو يتحدث عن أن الأهم هو تقديم المستوى الجيد بغض النظر عن اللاعب او الفريق المقابل، هنيئا للملكي هذا اللاعب المكسب، وإن شاء الله الفوز للنصر بالكلاسيكو".

يذكر أن الأهلي حقق فوزًا صعبًا أمس السبت أمام التعاون بنتيجة 3-2، بعدما كان قد خسر لقاء الجولة الخامسة أمام الفتح بخماسية مقابل هدف وحيد، أما النصر فواصل انتصاراته في الجولة السادسة أمام الرائد بنتيجة 3-1.

ويحتل الراقي حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن الاتحاد؛ صاحب الوصافة، ومبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن الهلال؛ المتصدر، أما النصر فيحل بالمركز السادس بـ12 نقطة.

SHAHID