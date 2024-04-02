فيديو | على طريقة بيب جوارديولا .. جورج جيسوس يلوم علي البليهي بعد مواجهة الأخدود!

لقطة دفعت الجمهور للسخرية من جيسوس..

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لفت البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني للهلال السعودي، الأنظار بموقفه مع ثنائي الدفاع علي البليهي والسنغالي خاليدو كوليبالي، عقب نهاية مواجهة الأخدود.

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الزعيم كان قد حقق الفوز أمس الثلاثاء، أمام الأخدود بثلاثية نظيفة، ضمن الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي.

وعقب نهاية المباراة، ووسط احتفالات لاعبي الزعيم، اختص جيسوس ثنائي الدفاع بحديث خاص على انفراد، ظهر خلاله وكأنه يلومه على بعض اللقطات خلال اللقاء رغم تحقيق الفوز.

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هذه اللقطة شبهها الجمهور بما فعله بيب جوارديولا؛ المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، مطلع الأسبوع الجاري عقب التعادل أمام آرسنال في الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ اختص لاعبه جاك جريليش أيضًا بتعليمات عقب اللقاء وبدى عليه الانفعال.

يذكر أن الفوز رفع رصيد الزعيم للنقطة 74 مواصلًا الانفراد بالصدارة، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 24 نقطة في المركز الـ15 بجدول الترتيب.

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