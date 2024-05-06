على طريقة الهلال .. النصر يستعد للإعلان عن مشروع ضخم!

النصر يقلد الغريم الهلالي..

SHAHID

يخطط مجلس إدارة النصر السعودي، لإطلاق مشروع ضخم جديد؛ سينعش خزينة النادي، بشكل سنوي.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

النصر الذي تحول 75% من أسهمه إلى صندوق الاستثمارات السعودي، يُعاني من تذبذب في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ على الرغم من التتويج بلقب البطولة العربية، والوصول إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ووفقًا لصحيفة "الاقتصادية"، تستهدف الإدارة النصراوية، إنشاء أكاديمية جديدة؛ تحقق إيرادات للنادي تتجاوز الـ5 ملايين ريال لـ"الفرع الواحد" في عام.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

الصحيفة كشفت مساء اليوم الإثنين، عن أنه من المنتظر أن ترى الأكاديمية "النور"، في أغسطس أو سبتمبر 2024؛ حيث سيكون مقرها في شمال الرياض.

وأشارت الصحيفة، إلى أن النصر يعتزم خلال مرحلة الأكاديمية الأولى؛ تسجيل 700 ناشئ وناشئة، أعمارهم ما بين "8 ـ 10 أعوام"، وبرسوم تتراوح ما بين 600 و800 ريال شهريًا.

ويخطط النادي خلال السنوات المقبلة؛ لافتتاح فروع جديدة للأكاديمية في مدن السعودية، تصل إلى "10 فروع" خلال الخمس سنوات القادمة.

وحسب الصحيفة نفسها، ستقوم الإدارة النصراوية، بتكليف مدربين من إسبانيا، بالإضافة لمدربين محليين؛ للإشراف على برامج الأكاديمية.

جدير بالذكر أن عدد الأكاديميات في السعودية "يبلغ 103"؛ من بينها أكاديميات أندية الهلال، الفيصلي، سهم، النورس، الفضل ووينرز لكرة القدم.

SHAHID