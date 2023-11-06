فيديو | على طريقة الهلال .. جمهور القوة الجوية يقلل من الاتحاد ويعتدي على كريم بنزيما!

ماذا فعل الجمهور العراقي مع نجوم الاتحاد السعودي في إربيل؟

يبدو أن جمهور القوة الجوية العراقي كان لديه ثقة كبيرة في فوز فريقه أمام الاتحاد السعودي، لذلك قرر أن يقلل من العميد مبكرًا وقبل انطلاق اللقاء.

العميد تلقى ظهر اليوم الإثنين، الهزيمة أمام الفريق العراقي بثنائية نظيفة، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، في مدينة إربيل.

لكن قبل انطلاق المباراة ومع دخول النمور لأرض الملعب، هتف الجمهور العراقي: "شيلو العدة ويالله على جدة"، وهو الهتاف الشهير لجمهور الهلال السعودي، والذي يتم ترديده حال الفوز أمام الاتحاد أو الأهلي في الرياض.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، لكن بينما يتشوق الكثير من الجمهور لرؤية المهاجم الفرنسي كريم بنزيما على أرضها، جمهور القوة العراقي لم يحسن استقبال الفرنسي..

أثناء خروج بنزيما من أرض الملعب، قامت قلة من الجماهير الموجودة في المدرجات بإلقاء زجاجات المياة تجاهه بغرابة، مرددين: "دق على رأسك حيل بنزيما".

يذكر أن هذه هي الهزيمة الأولى التي يتلقاها الاتحاد في البطولة القارية ليتجمد رصيده عند تسع نقاط، لكنه يبقى متصدرًا لمجموعته، يليه القوة الجوية بسبع نقاط، ويحل سباهان أصفهان الإيراني ثالثًا بأربع نقاط وأخيرًا أولماليك الأوزبكي دون أي نقاط، لكن الثنائي الأخير لم يخض مباراة هذه الجولة بعد.