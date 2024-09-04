طريد مانشستر يونايتد.. مارسيال يتلقى "العرض الأكبر في تاريخ" هذا النادي!

ليس متأكدًا من الخطوة..

يحظى أنتوني مارسيال، لاعب مانشستر يونايتد السابق، باهتمام نادي أيك أثنيا اليوناني، للانضمام لصفوفه في صفقة انتقال حر.

وحسب شبكة SPORT24 اليونانية، فإن أيك أثينا عرض على مارسيال أكبر عقد في تاريخ النادي، في محاولة لإقناعه بالتوقيع.

وأضافت: "يتجاوز العرض المبلغ الذي حصل عليه صاحب الدخل الأعلى في الفريق حاليًا، نجم توتنهام السابق إريك لاميلا (2 مليون يورو سنويًا)".

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وكان مارسيال يتقاضى 250 ألف إسترليني أسبوعيًا في مانشستر يونايتد، قبل أن يرحل دون تحقيق تطلعات جماهير الشياطين الحمر.

وختمت Sport24 : "مارسيال غير متأكد من احتمال الانتقال إلى الدوري اليوناني في الـ28 من عمره.

وانضم مارسيال إلى مانشستر يونايتد من موناكو عام 2015 مقابل 58 مليون إسترليني، وسجل 17 هدفًا خلال موسمه الأول، لكنه تراجع بشكل محبط في نهاية مسيرته في أولد ترافورد.