طريد ريال مدريد: لست نادمًا على الرحيل!

يبدو أن مارتن أوديجارد، لاعب آرسنال، وريال مدريد السابق، وجد السعادة مع فريقه الحالي بعد فترة صعبة قضاها داخل قلعة سانتياجو برنابيو.

وعانى اللاعب النرويجي مع ريال مدريدمن قلة المشاركات، وخرج على سبيل الإعارة في أكثر من مرة إلى ريال سوسييداد، ثم آرسنال، قبل أن ينتقل للفريق اللندني بشكل نهائي في الصيف الماضي.

وقبل انطلاق الموسم الحالي، أوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، للاعب النرويجي أنه لن يكون ضمن خططه، ليقرر أوديجارد بعدها الرحيل لآرسنال مقابل 35 مليون يورو.

وتألق أوديجارد صاحب الـ 23 مع آرسنال هذا الموسم، وأصبح من العناصر الأساسية للمدرب ميكيل أرتيتا، وشارك في 18 مباراة بكافة المسابقات نجح خلالهم في تسجيل أربعة أهداف وصنع اثنين.

وقال أوديجارد في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أشعر أن انضمامي لآرسنال كان الخيار الصحيح، لقد وقعت مع ريال مدريد منذ أن كان عمري 16 عامًا، ولكن كان الوقت قد حان للنظر إلى المستقبل".

وأضاف: "اعتقد أن آرسنال كان الفريق المثالي بالنسبة لي".

جدير بالذكر أن أوديجارد يستعد مع آرسنال لمواجهة نوريتش سيتي، مساء الأحد المقبل ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي.