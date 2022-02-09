طرقهما لن تتقاطع .. برشلونة يتراجع عن ضم نجم الدوري الإيطالي

يعد فرانك كيسييه لاعب وسط نادي ميلان الإيطالي واحدًا من بين أبرز اللاعبين الذين تراقبهم الأندية الكبرى حاليًا، بالنظر إلى أنه سيصبح لاعبًا حرًا في نهاية الموسم.

ويتواجد كيسييه بالفعل على جدول أعمال نادي برشلونة الإسباني، حيث يتابع النادي الكتالوني بالفعل، وأكثر من أي وقت مضى، إمكانية التعاقد مع أي لاعب بالمجان، في ظل الوضع الاقتصادي للنادي الكتالوني.

لكن في الوقت الحالي، لا يبدو أن طرق برشلونة وكيسييه ستتقاطع في نهاية المطاف، حيث تراجع "البلوجرانا" عن فكرة ضم نجم ساحل العاج.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن المطالب الاقتصادية الباهظة التي يرغب كيسييه في الحصول عليها، تعد مشكلة كبرى بالنسبة إلى برشلونة.

ويرى برشلونة أن خط الوسط يعد واحدًا من أفضل المراكز من حيث عدد اللاعبين في قائمة الفريق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن برشلونة لا يرغب في دفع راتب كبير للاعب الوسط، حتى لا يتخطى الحد الأقصى لكتلة الرواتب مرة أخرى، خاصة وأن كيسييه يريد الحصول على خمسة ملايين يورو خالصة الضرائب في الموسم الواحد.

ومع الأخذ في الاعتبار أن برشلونة لم يعد مستعدًا لدفع مثل هذا المبلغ إلى كيسييه، لأنه دوره سيكون ثانويًا في الفريق، ولن يلعب بشكل منتظم.

وباستثناء تطور غير متوقع في الأحداث فإن مستقبل كيسييه لن يمر عبر برشلونة في الوقت الحالي.

وتوجد العديد من الأندية المهتمة بخدمات كيسييه من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى يوفنتوس الإيطالي، وهو أقرب الأندية للحصول على خدماته.

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