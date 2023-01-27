"طرفا ملعب النصر ساحتان تتسابق فيهما الخيل"

النصر خسر أمام الاتحاد في كأس السوبر السعودي

Shahid

مازالت ردود الفعل تتواصل على خسارة النصر أمام الاتحاد مساء أمس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بنتيجة 3-1، وآخرها كان من الناقد الرياضي محمد الدويش الذي وجه نقدًا لاذعًا للمدرب رودي جارسيا.

النصر، وكما أمام الاتفاق في آخر جولات دوري روشن السعودي، لم يُقدم الأداء المتوقع خلال مواجهة الاتحاد وقد انتقد الدويش العمل الدفاعي للفريق ووجود الكثير من المساحات الفارغة في أطرافه.

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حيث كتب عبر تويتر "قلت لنصراويين شاهدت عندهم الاتحاد والنصر: لا تنخدعوا بهذا الضغط الهجومي الذي لم يصنع فرصة تسجيل واحدة".

تابع "أول هجمة معاكسة للاتحاد سيُسجل منها .. الاتفاق كاد يعمل هذا لو عنده هدّاف. طرفا ملعب النصر في كل مباراة ساحتان تتسابق فيهما الخيل وجارسيا مثلنا يتفرج".

الصحفي النصراوي انتقد في تغريدة أخرى أداء الفريق المتواضع، مشيرًا إلى أن الخسارة تكون مقبولة لو لم تكن بمثل هذا المستوى وتلك الأخطاء من المدرب واللاعبين.

Shahid