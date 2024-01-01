"طرد 12 لاعبًا وبديل جروهي والاقتراب من صفقة فرنسية" .. جديد ميركاتو الاتحاد

تحركات كبيرة من نادي الاتحاد في سوق الانتقالات

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وضع مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، خطة العمل في سوق الانتقالات، خلال الفترة القادمة؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

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الاتحاد يُعاني من تراجع كبير في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي؛ بعد التتويج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، في 2022-2023.

وفي هذا السياق.. أعلن الإعلامي الرياضي عبد الله العبيد، تخلص العميد الاتحادي، من 12 لاعبًا خلال الأشهر الأربعة القادمة؛ بعد قرار تقليص القائمة إلى 25 اسمًا فقط.

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وعن الصفقات الشتوية المرتقبة.. كشف العبيد في تصريحات مع برنامج "برا 18"، عن اقتراب الاتحاد من التعاقد مع المدافع الفرنسي رافائيل فاران، متفوقًا على نادي النصر السعودي، الذي يريد اللاعب أيضًا.

ومن ناحيته.. أكد الإعلامي الرياضي فارس الفزي في تصريحات مع برنامج "دورينا غير"، على تفاوض الاتحاد، مع الحارسين السعوديين مروان الحيدري وحاتم الجهني؛ لضم أحدهما بدلًا من البرازيلي مارسيلو جروهي، الذي اقترب من العودة إلى بلاده، وبالتحديد لفريقه السابق جريميو.

الفزي أوضح أن الإدارة الاتحادية، وضعت لقب دوري أبطال آسيا، على رأس أولويتها في الموسم الرياضي الحالي؛ حيث تعمل على دعم صفوف الفريق بعناصر مميزة؛ لضمان المنافسة بقوة على هذه البطولة.

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