طرد ميسي؟ "يد الرب حضرت في قطر 2022"

مباراة الأرجنتين وهولندا حافلة بالجدل التحكيمي

أثار الأداء التحكيمي للحكم الإسباني ماتيو لاهوز في ربع نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وهولندا الحديث، سواء بين الخبراء والمحللين أو الجماهير.

الأرجنتين فازت على هولندا بركلات الترجيح عقب التعادل 2-2 في الأوقات الأصلية والإضافية، في مباراة شهدت 15 بطاقة صفراء، واحتجاجات من الطرفين على أداء وقرارات لاهوز.

لقطة مثيرة للجدل كانت عدم تلقي ليونيل ميسي، نجم الأرجنتين، للبطاقة الصفراء في الشوط الأول عقب لمسة يد واضحة ومتعمدة أمام أنظار الحكم، والتي كانت يمكن أن تتسبب في طرده بحسب بعض المحللين والجماهير بعد تلقيه إنذاراً في الدقيقة 100 من عمر المباراة.

الصحفي في "فوربس" أسيف بورهان علق لقطة ميسي بنشر صورتها وبجوارها اللقطة الشهيرة لهدف دييجو أرماندو مارادونا ضد إنجلترا في مونديال 1986 وكتب: "يد الرب في ربع نهائي قطر 2022".

الأرجنتين ضربت موعداً في نصف النهائي ضد كرواتيا، اللقاء الذي يحمل طابعاً ثأرياً عقب انتصار الكروات في النسخة الماضية بثلاثية نظيفة على الألبيسيليستي بدور المجموعات.