ما هو سبب طرد ميسي في السوبر الإسباني؟ وهل هي البطاقة الحمراء الأولى له؟

خان الحظ نجم برشلونة الذي يعيش أصعب فتراته مع النادي الكتالوني منذ بداية مسيرته الكروية، ولم يكتف بالهزيمة في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بل حصل اللاعب على البطاقة الحمراء، بعد أن قام بضرب خصمه الواقعة التي لم يشاهدها الحكم في نفس اللحظة، ولكن طلب حكم الفيديو منه الذهاب لمراجعة المشهد فقرر بإظهار البطاقة الحمراء على الفور.

تتميز مسيرة البرغوث بندرة البطاقات الحمرا، حتى ظن البعض أن طرد ميسي في هذه المباراة هي الأولى في مسيرته، لكن الأمر لا يبدو كذلك

فكم مرة تحصل ميسي على البطاقة الحمراء في مسيرته؟ وما هي فترة العقوبة التي سيقضيها ليونيل ميسي؟

ميسي ورونالدو | من الأكثر حصولاً على بطاقات حمراء؟

تعرض ميسي للطرد في ثلاث مرات سابقة، حيث تلقى أول بطاقة حمراء في مسيرته في أول مباراة له مع المنتخب الأرجنتيني أمام منتخب المجر، في الدقيقة 64 ليحصل على البطاقة الحمراء بعدها بدقيقة بعد ضربه لاعب المنتخب المجري بمرفقه.

وتلقى البطاقة الحمراء الثالثة مع المنتخب للمرة الثانية أمام منتخب تشيلي خلال مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أميركا 2019، بعد الاشتباك مع قائد المنتخب التشيلي غاري ميديل عند الدقيقة 38 ليقرر حكم المباراة إظهار البطاقة الحمراء لللاعبين.

لم يسبق لميسي أن تلقى بطاقة حمراء في مسيرته مع الفريق الأول للنادي الكتالوني بالفعل قد شهدت مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني حدث تاريخي حيث حصل ميسي على بطاقته الحمراء الأولي مع برشلونة،

لكنه سبق وأن أُشهرت بوجهه البطاقة الحمراء في ثاني مواسمه مع النادي الكتالوني عندما كان يلعب في صفوف الفريق الرديف لبرشلونة في عام 2005 أمام فريق بينا سبورت عندما أعترض اللاعب صاحب ال 16 عام على حكم المباراة بعد أن رفض احتساب ضربة جزاء صحيحة له.

ظهرت الكاميرات اعتداء ميسي على زميله أسيير فيلاليبري لاعب خط وسط بيلباو، بدون كرة خلال إحدى الهجمات للنادي الكتالوني في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني للمباراة، وأشهر الحكم جيل مانزانو البطاقة الحمراء في وجه النجم الأرجنتيني، بعد العودة للتقنية الفيديو التي أكدت اعتداء قائد برشلونة على لاعب بيلباو.

Unreal how Messi not only has the best left foot in the world but also the best right hand... pic.twitter.com/ztBLNaqaiE