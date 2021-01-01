ما هو سبب طرد ميسي في السوبر الإسباني؟ وهل هي البطاقة الحمراء الأولى له؟

نلقى ليونيل ميسي بطاقة حمراء في مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني 2021، فهل هذا هو طرد ميسي الأول مع برشلونة؟

خان الحظ نجم برشلونة الذي يعيش أصعب فتراته مع النادي الكتالوني منذ بداية مسيرته الكروية، ولم يكتف بالهزيمة في نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني بل حصل اللاعب على البطاقة الحمراء، بعد أن قام بضرب خصمه الواقعة التي لم يشاهدها الحكم في نفس اللحظة، ولكن طلب حكم الفيديو منه الذهاب لمراجعة المشهد فقرر بإظهار البطاقة الحمراء على الفور.

تتميز مسيرة البرغوث بندرة البطاقات الحمرا، حتى ظن البعض أن طرد ميسي في هذه المباراة هي الأولى في مسيرته، لكن الأمر لا يبدو كذلك

فكم مرة تحصل ميسي على البطاقة الحمراء في مسيرته؟ وما هي فترة العقوبة التي سيقضيها ليونيل ميسي؟

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كم مرة تحصل ميسي على البطاقة الحمراء في مسيرته؟

تعرض ميسي للطرد في ثلاث مرات سابقة، حيث تلقى أول بطاقة حمراء في مسيرته في أول مباراة له مع المنتخب الأرجنتيني أمام منتخب المجر، في الدقيقة 64 ليحصل على البطاقة الحمراء بعدها بدقيقة بعد ضربه لاعب المنتخب المجري بمرفقه.

وتلقى البطاقة الحمراء الثالثة مع المنتخب للمرة الثانية أمام منتخب تشيلي خلال مباراة تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة كوبا أميركا 2019، بعد الاشتباك مع قائد المنتخب التشيلي غاري ميديل عند الدقيقة 38 ليقرر حكم المباراة إظهار البطاقة الحمراء لللاعبين.

هل هذا طرد ميسي الأول مع برشلونة؟

لم يسبق لميسي أن تلقى بطاقة حمراء في مسيرته مع الفريق الأول للنادي الكتالوني بالفعل قد شهدت مباراة نهائي كأس السوبر الإسباني حدث تاريخي حيث حصل ميسي على بطاقته الحمراء الأولي مع برشلونة،

لكنه سبق وأن أُشهرت بوجهه البطاقة الحمراء في ثاني مواسمه مع النادي الكتالوني عندما كان يلعب في صفوف الفريق الرديف لبرشلونة في عام 2005 أمام فريق بينا سبورت عندما أعترض اللاعب صاحب ال 16 عام على حكم المباراة بعد أن رفض احتساب ضربة جزاء صحيحة له.

ما هو سبب طرد ميسي؟

ظهرت الكاميرات اعتداء ميسي على زميله أسيير فيلاليبري لاعب خط وسط بيلباو، بدون كرة خلال إحدى الهجمات للنادي الكتالوني في اللحظات الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني للمباراة، وأشهر الحكم جيل مانزانو البطاقة الحمراء في وجه النجم الأرجنتيني، بعد العودة للتقنية الفيديو التي أكدت اعتداء قائد برشلونة على لاعب بيلباو.

فيديو طرد ميسي

Unreal how Messi not only has the best left foot in the world but also the best right hand... pic.twitter.com/ztBLNaqaiE — 🇲🇽 (@FutbolFax) January 17, 2021

Messi'nin kırmızı kart gördüğü ve 12 maç cezayı gündeme getiren söz konusu olan o pozisyon ; pic.twitter.com/OwesO3u8zE — BiGoLBe (@bigolbecom) January 17, 2021

ما هي فترة غياب ميسي عن برشلونة؟

على الرغم من أن الأرحج إيقاف اللاعب الأرجنتيني لمدة أربعة مباريات فقط، إلا أنه إذا وصف مانزانو الحادث بأنه جريمة خطيرة في تقريره، والذي يبدو شبه مؤكد، فإن المادة 98 من قانون الانضباط لكرة القدم الإسبانية تنص على أن اللاعب سيواجه الوقف لمدة تتراوح بين أربع إلي 12 مباراة.

وفقاً للقوانين فإن قرارات الإيقاف التي يتم تحديدها في بطولة كأس السوبر تستمر إلى المباريات المحلية التالية، مما يعني أن ميسي سيغيب عن مباراة برشلونة في كأس الملك ضد كورنيلا ثم مباراة أخرى في كوبا إذا تقدم الفريق الكتالوني.

أما في حالة عدم الفوز في مباراة الكأس فسيتم إيقاف ميسي لثلاث مباريات على الأقل في الدوري الإسباني.