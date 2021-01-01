ميسي ورونالدو | من الأكثر حصولاً على بطاقات حمراء؟

الصراع بين رونالدو وميسي لا يتوقف أبدًا منذ أن كان كريستيانو في الدوري الإسباني وتحديدًا في ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة الذي يقوده ليونيل ميسي

ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو أكثر أو أقل تفوقاً عندما يتعلق الأمر بإحصاءات معينة - الأهداف، جائزة الكرة الذهبية وما إلى ذلك - ولكن هناك مجال واحد حيث لا يوجد مقارنة هو الانضباط.

قائد برشلونة ونجم يوفنتوس كلاهما منافسان شرسان ومعروفان بالعصبية في بعض الأحيان عندما يتمكن الخصوم من التفوق عليهم، أو في الواقع، إذا لم تسر الأمور في أرض الملعب على طريقتهم.

طرد ميسي بشكل مثير للجدل في فوز الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا ٢٠١٩ في المباراة الفاصلة ضد تشيلي في يوليو بعد مواجهة ساخنة مع غاري ميدل، كانت المرة الأولى التي يرى فيها اللون الأحمر منذ ١٤ عامًا.

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سجل رونالدو للبطاقات الحمراء حافل أكثر بكثير من سجل الأرجنتيني، الذي كان طرده أمام أتلتيك بيلباو هو الأول له في مسيرته الكروية رفقة برشلونة.

ميسي ورونالدو.. من الأكثر تسجيلاً للأهداف طوال مسيرته؟

البطاقات الحمراء لليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو:

التاريخ اللاعب المباراة البطولة 15 مايو 2004 كريستيانو رونالدو أستون فيلا 0 - 2 مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي 15 أغسطس 2005 ليونيل ميسي المجر 1 - 2 الأرجنتين مباراة ودية 14 يناير 2006 كريستيانو رونالدو مانشستر سيتي 3 - 1 مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي 15 أغسطس 2007 كريستيانو رونالدو بورتسموث 1 - 1 مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي 30 نوفمبر 2008 كريستيانو رونالدو مانشستر سيتي 0 - 1 مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي 5 ديسمبر 2009 كريستيانو رونالدو ريال مدريد 4 - 2 ألميريا الدوري الإسباني 24 يناير 2010 كريستيانو رونالدو ريال مدريد 2 - 0 مالقا الدوري الإسباني 17 مايو 2013 كريستيانو رونالدو ريال مدريد 1 - 2 أتليتكو مدريد كوبا ديل راي 2 فبراير 2014 كريستيانو رونالدو أتليتيك كلوب 1 - 1 ريال مدريد الدوري الإسباني 24 يناير 2015 كريستيانو رونالدو قرطبة 1 - 2 ريال مدريد الدوري الإسباني 13 أغسطس 2017 كريستيانو رونالدو برشلونة 1 - 3 ريال مدريد كأس السوبر الإسباني 19 سبتمبر 2018 كريستيانو رونالدو فالنسيا 0 - 2 يوفنتوس دوري الأبطال 6 يوليو 2019 ليونيل ميسي الأرجنتين 2 - 1 تشيلي كوبا أميريكا 17 يناير 2021 ليونيل ميسي برشلونة 2-3 أتلتيك بيلباو السوبر الإسباني

جاءت أول بطاقة حمراء لميسي في أول مباراة له مع الأرجنتين ضد المجر في عام ٢٠٠٥، حل نجم البلوجرانا محل ليزاندرو لوبيز في الدقيقة ٦٤، لكن الإحتفال به انتهى بعد دقيقتين فقط عندما اعتبر اللاعب البالغ من العمر وقتها ١٨ عامًا أنه ضرب فيلموس فانزاك - الذي كان يسحب قميص المهاجم، أما بطاقته الحمراء الأولى مع برشلونة فكانت في نهائي السوبر الإسباني أمام أتلتيك بيلباو.

على النقيض من ذلك، تم طرد رونالدو في مناسبات متعددة أثناء اللعب لمانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس، وأصبح ملحوظاً أن البرتغالي عرضة إلى حد ما لفقدان هدوئه في مباريات الديربي.

على سبيل المثال، أثناء لعبه مع الشياطين الحمر، تم طرد رونالدو في دربي مانشستر في عامي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٨، وهو خطأ تمامًا على أسطورة مان يونايتد السابق آندي كول الذي أعطاه أوامره في المرة الأولى.

خلال فترة وجوده في ريال مدريد ، تم طرد رونالدو في نهائي كأس ملك إسبانيا لعام ٢٠١٣ ضد أتلتيكو مدريد، وهي مباراة سجل فيها أيضًا، ولكن خسرها لوس بلانكوس في نهاية المطاف.

لديه أيضًا التميز في طرده في مباراة كلاسيكو، حيث حصل على الأحمر في مباراة الذهاب من بطولة كأس السوبر الأسباني عام ٢٠١٧، والتي كانت منافسة كلاسيكية بين ميسي أمام رونالدو.

عندما رفع رونالدو ريال مدريد بنتيجة 2-1 في الدقيقة 80 - بإلغاء التعادل لميسي قبل ثلاث دقائق - أزال البرتغالي قميصه وصمد أمام جمهور كامب نو في تحد.

بالطبع، هذا العرض الاستفزازي بدون قميص أكسبه خطأ وتم منح الجمهور الكتالوني بعض العزاء بعد دقيقتين عندما أظهر الحكم ريكاردو دي بورغوس بينجوتكسيا لرجل مدريد البطاقة الأصفر الثاني.

من المعروف أن البطاقة الحمراء أبكت رونالدو بالدموع في ٢٠١٨ عندما تم طرده أقل من نصف ساعة في أول مباراة له على الإطلاق في دوري أبطال أوروبا ليوفنتوس.

مع ٢٩ دقيقة على مدار الساعة ضد فالنسيا في ميستايا، اصطدم البرتغالي مع جيسون موريللو وأسفرت المشاجرة عن الحكم فيليكس بريش يظهر يوفنتوس بطاقة حمراء.

مقارنة البطاقات الحمراء لميسي ورونالدو:

اللاعب البطاقات الحمراء البطاقات الحمراء المباشرة ليونيل ميسي 3 3 كريستيانو رونالدو 11 7

كما ترون، فإن رونالدو لديه سجل تأديبي أفقر بكثير من ميسي، مع ١١ بطاقة حمراء تظهر له خلال مسيرته المهنية مقابل ثلاث بطاقات فقط للأرجنتيني.

من أصل ١١ بطاقة حمراء من رونالدو، جاء أربعة في مانشستر يونايتد، وستة ظهرت عندما ارتدى ألوان ريال مدريد ، وجاء واحد في قميص يوفنتوس، وكان سبعة من هذه البطاقات الحمراء مباشرة.