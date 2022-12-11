طرد مشجع من الملعب بسبب رش الماء على رونالدو!

رونالدو لم يرد على استفزازات المشجع

طُرد أحد المشجعين من مدرجات ملعب الثمامة في مباراة البرتغال ضد المغرب في ربع النهائي بطولة كأس العالم قطر 2022، بسبب رش الماء على كريستيانو رونالدو.

وكان المنتخب المغربي قد استطاع تحقيق إنجازًا تاريخيًا بعد الفوز على البرتغال بنتيجة 1-0، والوصول إلى الدور نصف النهائي من المونديال.

وشهدت المباراة لقطة ليست جيدة بأي حال من الأحوال، حيث كشف تقرير صحيفة "دايلي ميل" أن أحد المشجعين قام بإلقاء زجاجة مياه على النجم البرتغالي، حينما كان يسير صاروخ ماديرا متجهًا إلى الدكة.

وأوضح التقرير أن رونالدو لم يبد أي ردة فعل لهذا الاستفزاز الذي تعرض له، فيما حاول المتواجدون في المدرجات إيقاف المشجع عن هذا الفعل.

وذلك قبل أن يتدخل الأمن في نهاية المطاف للتحدث مع المشجع ومرافقته خارج أرض الملعب.

جدير بالذكر أن المنتخب المغربي سوف يلعب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس عالم قطر 2022 يوم الأربعاء المقبل، بعد الفوز على البرتغال وإخراج رونالدو وزملائه من المونديال.