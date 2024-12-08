يعود ضد أتلتيكو مدريد.. تقرير الحكم ينصف فليك بعد الطرد ضد ريال بيتيس!

تقرير الحكم ينصف فليك...

أصدر حكم مباراة برشلونة وريال بيتيس، تقريره والذي أوضح فيه تفاصيل حصول هانز فليك، المدير الفني للفريق الكتالوني، على بطاقة حمراء، في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وكان المدرب الألماني، قد حصل على بطاقة حمراء من حكم اللقاء في الدقيقة 65، بعد مغادرته المنطقة الفنية واحتجاجه وصراخه، قد قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء على برشلونة، بعد تدخل فرينكي دي يونج، ضد فيتور روكي.

ومن جانبها كانت التقارير الصحفية قد أشارت إلى أن المدرب الألماني، سيغيب عن برشلونة، لمباراتين أمام ليجانيس، ثم أتلتيكو مدريد، إلا أنه بعد خروج تقرير حكم اللقاء تخففت العقوبة.

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وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه لم توجد أي إهانة أو عدم احترام من فليك، تجاه حكم المباراة، لتصبح عقوبة المدرب الألماني الإيقاف لمباراة وحيدة.

وبهذا من المقرر أن يجلس المساعد ماركوس سورج، على المقاعد الفنية في المباراة القادمة أمام ليجانيس، يوم الأحد المقبل بالجولة السابعة عشر من الليجا، وسيعود فليك لمقعده أمام أتلتيكو مدريد، يوم 21 ديسمبر الحالي.

جدير بالذكر أن برشلونة، يتصدر ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة، وبفارق نقطتين عن ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، الذي يتبقى له مباراة مؤجلة امام فالنسيا.