رسميًا.. طرد ديفيد كوت من لجنة الحكام بعد أن سب كلوب

انهاء عمل حكم سب ليفربول وكلوب...

أعلنت رابطة حكام إنجلترا، طرد الحكم ديفيد كوت، بعد انتهاء التحقيقات معه بشأن الإساءة إلى ليفربول، ومدربه السابق يورجن كلوب.

وانتشرفي الشهر الماضي على وسائل التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحكم وهو يسب نادي ليفربول، والمدرب الألماني، لتقرر رابطة الحكام إيقافه عن العمل وفتح تحقيقًا معه.

ومن جانبها فإن رابطة الحكام، قد نشرت بيانًا، مساء اليوم الإثنين جاء فيه: "بعد الانتهاء من تحقيق شامل بشأن سلوك الحكم ديفيد كوت، قررت الرابطة إنهاء عملها معه بشكل فوري".

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وتابع: "لقد تبين أن تصرفات ديفيد كوت، تشكل انتهاكًا خطيرًا لبنود عقد عمله، ولكن لديه الحق في الاستئناف ضد قرار إنهاء عمله".

جدير بالذكر أن لجنة الحكام في الاتحاد الأوروبي، كانت قد قررت في وقت سابق إيقاف الحكم الإنجليزي، بعد انتشار مقطع فيديو له أثناء استنشاقه مسحوقًا أبيضًا في وقت بطولة يورو 2024، الصيف الماضي.