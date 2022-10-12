طرد توموري ظالم؟ ماونت: تفاجأت من قرار الحكم!

هل ظلم ميلان في طرد توموري؟

اعترف ماسون ماونت بشعوره بالدهشة عندما طرد زميله السابق فيكايو توموري عند حصول تشيلسي على ركلة جزاء في مباراة يوم أمس.

حيث استطاع فريق البلوز تحقيق الفوز على نظيره ميلان بنتيجة 2-0، في المواجهة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ماذا قال ماونت؟

طرد توموري في الدقيقة 18 بعد أن منع ماونت من التسديد داخل منطقة الجزاء، حيث احتسب الخطأ ركلة جزاء للبلوز، لكن النجم الإنجليزي يرى أن زميله السابق قد ظلم من الحكم.

حيث قال ماونت لموقع نادي تشيلسي الرسمي على الإنترنت: "من الواضح أنه رفيقي، لقد عرفت توموري لفترة طويلة جدًا وشعرت به في هذا الموقف، لقد كنت محطمًا من أجله".

وكشف ماونت عن تعاطفه مع صديقه توموري، حيث يعتقد لاعب وسط تشيلسي أن البطاقة الحمراء كانت قاسية.

وواصل: "لا أعتقد أنه كان طردًا. هل كانت ركلة جزاء؟ ربما نعم، أنا لاعب صادق، لقد كنت أحاول تسجيل الهدف وقد أعادني قليلاً إلى الوراء، لكنني أشعر به تجاه هذا القرار. إنها صعبة".

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وتابع: "شعرت أنه يحاول أن يسحبني إلى الوراء، لكنني كنت أركض نحو المرمى لذا لم أكن سأهبط وشعرت أنه لا يزال بإمكاني أن أحصل على فرصة للتسجيل".

واختتم: "لذا واصلت المضي قدمًا، ولم أسجل، ثم من الواضح أن الحكم قد احتسب اللعبة ضربة جزاء، ربما كنت مندهشًا بعض الشيء في ذلك الوقت".

جدير بالذكر أن فوز تشيلسي جعله على صدارة المجموعة من خلال وصوله إلى 7 نقاط، فيما يحاول ميلان خطف بطاقة التأهل، حيث يواجه دينامو زغرب في الجولة القادمة.