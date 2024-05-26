طردت 3 لاعبين .. الشرطة اليونانية تنقذ حكمة فرنسية بنهائي كأس اليونان!

الحكمة الفرنسية أثارت الجدل في اليونان!

أنقذت الشرطة اليونانية الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار من ملعب بانثيساليكو، الذي استضاف نهائي كأس اليونان بين فريق باناثينايكوس ضد أريس.

وتوج باناثينايكوس بكأس اليونان، بعد الفوز على أريس بهدف دون رد، تم تسجيله في الوقت القاتل، في مباراة كانت مثيرة للجدل.

وأشهرت فرابار البطاقة الحمراء 3 مرات في تلك المباراة، الأولى كانت من نصيب جيانيس كوتسراس لاعب باناثينايكوس بالدقيقة 58، ثم حصل ثنائي أريسفلاديمير داريدا وجان جولز على البطاقة الحمراء بالدقيقتين 65 و71.

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وتمكن جورجيوس فاجيانيديس لاعب باناثنيايكوس من تسجيل هدف الفوز بالدقيقة 90+7، الأمر الذي تسبب في غضب كبير من جانب مسؤولي ولاعبي أريس، الذين هاجموا الحكمة.

وعلى الفور تدخلت الشرطة اليونانية، وقامت بإجلاء فرابار من الملعب، من أجل حماياتها من غضب الجماهير.