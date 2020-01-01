طرح تذاكر مباراة الرجاء المغربي ضد "كورونا".. وتحديد سعرها

مبادرات الأندية تتواصل للمساهمة في مكافحة انتشار فيروس كورونا

طرح نادي الرجاء المغربي تذاكر مباراته الافتراضية أمام "فيروس كورونا"، مساهمة منه لمحاربة الوباء الذي اجتاح العالم مؤخرًا.

فيروس كورونا ضرب جميع أنحاء العالم خلال الأشهر القليلة الماضية، وتسبب في تأجيل بطولات كرة القدم وإلغاء بعضها.

وكان نادي الرجاء المغربي قد أعلن عن طرح تذاكر مباراة افتراضية أمام نظيره كورونا، والذي يخصص دخلها إلى الجهات لمكافحة انتشار الوباء.

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وأطلق الرجاء المغربي عبر موقعه الرسمي الموقع الخاص لحجز التذاكر، حيث تصل سعرها 50 درهمًا للتذكرة الواحدة.

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ويدعو الرجاء المغربي الجميع خلال هذه المبادرة لدعم الجهود الوطنية في المغرب لمكافحة انتشار فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة.

وكان الوداد قد أجرى هذه التجربة في بداية الأمر، شعورًا منهما على المساهمة لمكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.