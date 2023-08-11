"طبيعي أن يشتكوا" .. مدرب النصر يسخر من النقص في صفوف الهلال وجيسوس يرد!

مدرب النصر يتحدث عن صداقته مع جيسوس

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علق المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر، على شكوى فريق الهلال ومدربهم جورج جيسوس من النقص العددي خلال الوقت الحالي.

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وكان جيسوس قد خرج بتصريحات سابقة، أكد خلالها على أن فريقه يعاني من النقص العددي في مركز الهجوم، وأن فريقه يحتاج إلى ثنائي هجومي على أقل تقدير.

وقال كاسترو خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة النصر أمام الهلال: "تقولون أن الهلال لا يمتلك مهاجم، والآن ليس لديه حارس مرمى، ولكن في الحقيقة هو يمتلك حارس مرمى ومهاجم وكل اللاعبين، ومن الطبيعي أن يشتكوا قليلًا".

وتحدث لويس عن علاقته بمواطنه جيسوس مدرب الهلال، حيث قال: "أنا وجورج أصدقاء ولعبنا سويًا، كان قائد في الفريق، ومن الممكن أن أفوز عليه أو ينتصر عليّ، ولكن الأكيد أنني أتمنى له الخير وستكون مواجهة رائعة".

ورفض جيسوس الرد على ما قاله كاسترو قبله بالمؤتمر الصحفي، حيث قال: "لن أعلق على ما قاله مدرب النصر، ولكن هذا فريقي وأعرف جيدًا ما يحتاجه".

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ويواجه النصر نظيره الهلال في تمام السادسة من مساء غدٍ السبت، في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال، من أجل تحديد بطل النسخة الحالية من البطولة العربية للأندية.

ويلعب الهلال المباراة وهو يعاني من نقص عددي في مركز حراسة المرمى، حيث حصل الحارس الأساسي عبد الله المعيوف على كارت أحمر خلال مباراة الشباب بنصف نهائي البطولة.

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