طبيب منتخب تونس يكشف موعد عودة علي معلول إلى مصر

متى يعود علي معلول إلى النادي الأهلي من تونس؟

كشف سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس، عن موعد عودة علي معلول الظهير الأيسر لفريق النادي الأهلي إلى مصر، وذلك في ظل الإصابة التي يعاني منها.

علي معلول تعرض للإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي أمام بايرن ميونخ، بنصف نهائي كأس العالم للأندية، وبعد تعافيه من الإصابة عاودته الآلام في نفس موضع الإصابة، ليبدأ من جديد رحلة العلاج.

الشملي قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس2" الفضائية: "اتفقنا مع الطاقم الطبي للنادي الأهلي، على أن يغادر علي معلول تونس وهو جاهز للمشاركة في المباريات".

طبيب منتخب تونس تابع: "شفاء معلول أمر سيصب في صالحنا، لأن لاعبينا يجب أن يكونوا في حالة جيدة، خاصة وأن هذا الأمر سيكون له مردود إيجابي لصالح نسور قرطاج".

وواصل: "معلول سيبقى في برنامجه العلاجي لمدة 3 أسابيع، وإصابته تجددت مع الأهلي بسبب التسرع في عودته للمشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية".

ويغيب علي معلول عن صفوف منتخب تونس، خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون، حيث سيلعب نسور قرطاج أمام ليبيا وغينيا الاستوائية، بالجولتين الخامسة والسادسة.

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ويتصدر المنتخب التونسي المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط، بفارق 4 نقاط عن غينيا الاستوائية، حيث تحتل تنزانيا المركز الثالث بأربع نقاط، وليبيا بالمركز الأخير بثلاث نقاط.