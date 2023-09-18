طبيب ليونيل ميسي يكشف الحقيقة .. مسيرته نجت بسبب 10 إسترليني!

10 جنيه إسترليني أنقذت مسيرة ميسي...

عند الاعتناء ومعالجة واحد من أفضل اللاعبين على مر التاريخ، فمن المتوقع استخدام أحدث الوسائل وأكثرها ثمنًا للحصول على أفضل النتائج، ولكن مع ليونيل ميسي، تكلف الأمر 10 جنيهات إسترليني فقط من أجل انقاذ مسيرته.

كشف جوليانو بوسر، الطبيب الذي أشرف على علاج ليونيل ميسي في الفترة من 2013، وحتى 2018 عن بعض التفاصيل التي أنقذت مسيرة البرغوث الأرجنتيني، بعد معاناته مع الإصابات التي أثرت على مستواه بشكل ملحوظ.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "صن" الإنجليزية، فإن بوسر في البداية طلب من ميسي، تغيير نظامه الغذائي، كما طُلب من البرغوث الأرجنتيني أن يأكل من يحتاجه جسده، وليس ما يريده.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وشمل النظام الغذائي لميسي، تغيير نمط حياته بالكامل، إذ تم منع عنه الدقيق الأبيض والخميرة، وكذلك المشروبات الكحولية ومنتجات الألبان ولحم الأبقار والخنزير، واستبدالهم ببعض الخضروات والفواكه العضوية.

ولكن العلاج الذي كان أكثر غرابة في علاج بوسر لميسي، هو زهرة باخ، والتي يقال أنها تساعد على تقليل المشاعر السلبية، من اخلال استهداف جزء في الدماغ يتعامل مع العواطف.

ويمكن الحصول على تلك الزجاجة التي كشف عدد من المشاهير مثل جنيفر أنيستون، وإيما واتسون عن استخدامهم لتلك العلاجات، مقابل 10 جنيهات إسترليني.