طبيب ريمس ينتحر بعد إصابته بكورونا

صدمة جديدة للرياضة العالمية بعد انتشار الفيروس

أعلن نادي ريمس الفرنسي، اليوم الأحد، عن مفاجأة صادمة، بانتحار طبيبه برنارد جونزاليس بعد إصابته بفيروس كورونا Covid -19.

الفيروس المميت انتشر بشكل سريع جداً الأسابيع الماضية بمختلف أنحاء العالم، وأصاب العديد من الشخصيات العامة والرياضية كذلك، كما تسبب في توقف النشاط الرياضي تماماً.

طبيب ريمس انضم للمصابين بالمرض، وقام بالانتحار تاركاً جواب خطي يتحدث فيه عن أسباب إقدامه على هذه الخطوة الصادمة.

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أرناود روبينيه عمدة ريمس، أعرب عن حالة الحزن الشديدة التي يمر بها بعد انتحار صاحب الـ60 سنة، والذي كان يحظى بتقدير كبير من الجميع بالمدينة الفرنسية.

وقال النادي في بيانه:"برناردو كان طبيباً عظيماً على أعلى مستوى والجميع يُقدر مجهوداته معنا".

وكشف الموقع الرسمي لريمس، أنه تم اكتشاف الحالة الإيجابية لطبيبه منذ أسبوعين، وترك ملاحظات بعدها لم يتم الكشف عن محتواها حتى الآن.

يذكر أن فرنسا تعتبر من أكثر الدول تأثراً بفيروس كورونا، رفقة كل من بريطانيا وإسبانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية التي تحتل صدارة المصابين.