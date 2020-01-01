طبيب ريال مدريد السابق: بيل أعظم رياضي رأيته في حياتي

طبيب ريال مدريد السابق يشيد باحترافية جاريث بيل كرياضي

قال جيسوس أولمو طبيب ريال مدريد السابق إن جاريث بيل يتمتع بقدرات على المستوى الرياضي تفوق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان أولمو قد عمل مع الثنائي بيل ورونالدو عن قرب أثناء حقبته مع ريال مدريد، لذلك استطاع التحدث عنهما من باب المقارنة.

وحول النجم الويلزي جاريث بيل قال أولمو إنه أفضل رياضي شاهده في حياته، حيث يستطيع النجاح في جميع الرياضات وليس كرة القدم فقط.

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وأضاف: "لقد عملت مع العديد من النجوم أبرزهم كريستيانو رونالدو، ولكن بالنسبة لي بيل هو اللاعب الأكثر إثارة للإعجاب الذي شاهدته خلال حياتي المهنية"

وتابع: " هو الشخص الذي أبهرني أكثر في جميع الجوانب، في كرة القدم وعلى المستوى البدني، يستطيع اللعب في ظروف مختلفة وهذا أكثر ما لفت انتباهي بخصوصه"

وأردف: "كل الرياضيين يعانون من مشاكل بدنية وهم في الملعب، ما تعرفه الجماهير فقط أن اللاعب قد غاب بسبب الإصابة، ولكن هناك العديد من اللاعبين الذين يواجهون مشاكل جسدية ويستمرون في اللعب"

وأكمل: " يضمن الفريق الطبي الجيد أنه سيكون لديك الحد الأدنى من المشاكل المزمنة المحتملة، ولكن الطريقة الوحيدة للتغلب عليها هي العمل الجاد والاهتمام بالراحة والتمرين"

وقال أيضًا: " لا شيء ينتقص من أداء الرياضي رفيع المستوى أكثر من الألم المزمن. إن حل مشكلة وتر صغيرة هو أفضل شيء يمكنك القيام به للاعب كرة قدم"

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يذكر أن أولمو اشتهر بكونه شخصًا صريحًا ومثيرًا للجدل دائمًا وخاصة أثناء عمله في ريال مدريد، حيث أنه اعترف باشتباكه مع سيرخيو راموس في إحدى الحصص التدريبية.