طبيب أندرسون تاليسكا يكشف عن موعد عودته من الإصابة

تعرف على موعد عودة تاليسكا إلى السعودية

كشف مارسيلو سانتانا؛ طبيب البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب نادي النصر، عن موعد عودته إلى الملاعب، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا، وسافر على إثرها إلى بلاده لتلقي العلاج اللازم.

وأعلن النصر منذ أيام عن تعرض تاليسكا لإصابة في العضلة الخلفية، وسيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع قادمة.

وقال سانتانا خلال تصريحات لبرنامج "في المرمى" عبر قناة العربية: "استخدمنا في حالة تاليسكا البلازما الغنية بالصفائح الدموية، والتي تمكننا من علاج الرياضيين وعودتهم سريعًا إلى الملاعب".

طبيب تاليسكا أضاف: "أندرسون سيتمكن من العودة إلى السعودية يوم 12 أو 13 مارس الجاري، ثم سيتدرب منفردًا قبل الدخول في التدريبات الجماعية رفقة زملائه، من أجل كسب اللياقة البدنية".

واختتم طبيب لاعب النصر تصريحاته قائلًا: "عندما يتعرض تاليسكا للإصابة فإن الأمر لا يعجبه، ونحن الآن نعتمد على حصتين في اليوم واحدة صباحًا والأخرى مساءً، ولدينا فريق طبي مختص في العلاج الطبيعي".