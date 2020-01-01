طبيبه: إصابات هازارد بسبب العامل النفسي والضغوطات!

رأي يبدو صائبًا..

يرى الدكتور كريس فان كرومبروج، طبيب منتخب بلجيكا، أن الإصابات الكثيرة التي يتعرض لها إيدين هازارد في الآونة الأخيرة تأتي في المقام الأول بسبب عوامل نفسية وضغوطات على كاهله.

هازارد أصيب للمرة السابعة في عام ونصف مع ريال مدريد يوم السبت الماضي في مباراة ألافيس، ليغادر الملعب بعد 28 دقيقة ويتأكد غيابه لمدة لن تقل عن أسبوعين بصورة مبدئية.

ثورجان هازارد، الأخ الأصغر لإيدين والذي ينشط في بوروسيا دورتموند، سبق وأن اعتبر أن ما يحدث لشقيقه هو "سوء حظ"، بينما حاول الدكتور فان كرومبروج تفسير الأمر بصورة علمية.

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الطبيب قال "يُريد هازارد تقديم كل ما لديه، لديهم توقعات كبيرة تجاهه في مدريد ويعاملونا خارجيًا بطريقة مرحة وعفوية ولكن كل شخص يتعرض أيضًا للضغوطات".

كما أضاف "يُمكن أن يُترَجم الإجهاد الذهني إلى العضلات، والآن أظن أن توتر عضلاته أعلى قليلًا مما يجعله أكثر عرضة للتعرض إلى الإصابات".

زيدان: لم أتغير، وهازارد لا يعاني أزمة نفسية

وتابع "عادةً ما يقول إيدين أنه يريد تقديم كل ما لديه للجماهير وزيدان ومارتينيز (مدرب المنتخب)، هذا يضع الضغوط دائمًا على نفسه".

واستطرد مشيدًا بصاحب الـ30 عامًا "هذا ليس مرئيًا من الخارج، ولكن هازارد في النهاية هو إنسان، وإنسان جيد يريد أن يمنح الجميع أفضل ما يمتلكه جسده".

وأتم "عندما أراه يلعب وفي حالة جيدة، فإن الجميع يكونوا سعداء حقًا، إنه يُضفي السرور على النظر، لكن صورته في مباراة ألافيس أعادت الحزن مرة أخرى".

يذكر أن ريال مدريد اشترى هازارد من تشيلسي نظير 100 مليون يورو، وعوّل الجميع عليه ليكون خليفة لكريستيانو رونالدو بشكل أو بآخر بسانتياجو برنابيو، ما يُفسر حجم الضغوطات التي يتعرض لها ويُعطي منطقية لحديث فان كرومبروج.