طباخ ألمانيا يوجه نصيحة ذهبية لإطالة عمر ميسي في الملاعب

الأطعمة النباتية هي الحل

يؤمن أنتون شماوس الطباخ الرئيسي لمنتخب ألمانيا، بأنه يمتلك نصيحة ذهبية يمكنها المساعدة على إطالة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الملاعب.

شماوس تحدث في حوار مع موقع "Sportbible" عن استخدامه الأطعمة النباتية في معسكر المنتخب الألماني المشارك في كأس العالم قطر 2022.

وقال طبيب ألمانيا في تصريحاته:"اللاعبون يتجهون بشكل أكبر نحو التغذية النباتية، ويعمل الكثير منهم مع خبراء تغذية ينصحونهم بالتقليل من اللحوم والأسماك".

وأضاف:"في العادة أقدم للفريق طبقًا نباتيًا واحدًا على الأقل في اليوم، بالنسبة لوجبة الإفطار فهناك دائمًا خيارات نباتية متوفرة، ونفس الأمر بالنسبة للغداء والعشاء".

وعن نجم الفريق سيرج جنابري:"إنه نباتي بشكل جزئي، لا يزال يأكل اللحوم والأسماك، وهذا ما يفعله معظم اللاعبين، ناهيك عن ليون جوريتسكا الذي خضع لعملية تحول ملحوظة في الجسم بسبب نظامه الغذائي الخالي من اللاكتوز والجلوتين".

وأخيرًا وجه نصيحة لميسي قائلًا:"لو اتجه إلى الأطعمة النباتية من الآن فصاعدًا، يمكنه الأداء بنفس المستوى الذي يظهر به الآن في المستقبل".

جدير بالذكر أن ألمانيا تحتل المركز الرابع بالمجموعة الخامسة بكأس العالم، والتي تحتل إسبانيا صدارتها بـ4 نقاط، مقابل 3 نقاط لكل من اليابان وكوستاريكا.