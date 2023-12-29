طائرة بعثة الاتحاد تتعرض لـ"أزمة خطيرة" .. وقرار عاجل قبل مواجهة الطائي

ماذا حدث قبل مواجهة الاتحاد والطائي المنتظرة؟

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تعرضت طائرة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، المتوجهة إلى حائل، استعدادًا لمواجهة الطائي، أزمة خطيرة للغاية، مساء اليوم الجمعة.

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الاتحاد يواجه الطائي، مساء يوم السبت، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2023-2024.

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي علاء سعيد، مساء اليوم الجمعة، لم يتمكن قائد طائرة الفريق الاتحادي، من "الهبوط" في حائل.

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سعيد كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن سوء الأحوال الجوية، والأمطار الشديدة في حائل؛ هي من عرقلة "هبوط" طائرة الاتحاد.

وأعلن الإعلامي الرياضي المقرب من قلعة العميد، عن قرار عاجل بعودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد - الآن -، إلى مطار الملك عبد العزيز، بمدينة جدة.

ومن ناحيته.. أكد نادي الاتحاد، على أنه سيتم التنسيق مع الرابطة المحترفة؛ من أجل تحديد موعد جديد، لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم أمام الطائي.

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