طاهر: هدفي إثبات نفسي مع الأهلي واستمعت لنصائح موسيماني

طاهر محمد طاهر يؤكد جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة بالتدريبات الجماعية.

أكد طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي الجديد، على أنه شعر بالفخر بعدما تواجد داخل ملعب مختار التتش، مشيرًا إلى أن وجوده في أكبر نادٍ في مصر وإفريقيا ونادي القرن، جعله يشعر بالسعادة والحماس الشديدين.

وانضم طاهر محمد طاهر لصفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، قادمًا من نادي المقاولون العرب، في صفقة تم الاتفاق فيها بين جميع الأطراف.

طاهر قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأهلي: "كنت أتمنى أن أتواجد مع الفريق في المباريات القادمة بكأس مصر، ولكن عدم قيدي في القائمة لن يسمح لي بالمشاركة".

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لاعب الأهلي الجديد تابع: تركيزي حاليًا هو إثبات نفسي سريعًا مع الفريق، والمنافسة مع الجميع بما يخدم أهداف النادي وتحقيق البطولات التي أسعى إليها، من أجل إسعاد جماهير النادي في كل مكان".

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وأردف: "أتمنى التوفيق لزملائي اللاعبين في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الجاري، وأن تكون البطولة تتويجًا لموسم شاق بذل الجميع خلاله جهدًا كبيرًا".

واستطرد قائلًا: "سأرتدي القميص رقم 27، وهو نفس اليوم الذي ستقام فيه مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا نهاية الشهر الجاري، وأتمنى أن يكون الرقم فأل خير عليّ وعلى الفريق، وأن يكون كل زملائي الذين سيشاركون في أفضل حالاتهم لتحقيق اللقب".

وبعد الجلسة التي عقدها مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، قال طاهر: "استمعت بتركيز لكل النصائح والتعليمات، وكلها أمور ليست بجديدة عليّ، لأني أعرف النادي الأهلي جيدًا ومبادئه، وأتمنى التوفيق في القادم".

واختتم طاهر تصريحاته قائلًا: "أتمنى أن أكون عند حسن ظن جميع الجماهير، وأن يكون لي دورًا في التتويج مع الفريق بالبطولات، وأنا في حالة طبية وبدنية جيدة، وسأجري أشعة لعرضها على الجهاز الطبي، للتأكد من سلامتي قبل الانضمام للتدريبات الجماعية".

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، يوم 27 نوفمبر الجاري، على ملعب استاد القاهرة الدولي.