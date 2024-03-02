طالب إنريكي بتفسير تصرفاته .. كيليان مبابي يواجه مدربه بعد استبداله بين الشوطين!

تفاصيل حديث بين مبابي وإنريكي عقب استبداله أمام موناكو...

يستمر الغموض داخل العاصمة الفرنسية باريس، حول مستقبل كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، مع فريقه والأنباء التي انتشرت حول رحيله بنهاية الموسم الحالي، خاصة بعد استبدال عدم اكمال اللاعب المباريات الأخيرة.

وقرر لويس إنريكي، المدير الفني لباريس، استبدال مبابي، بين شوطي مباراة موناكو الأخيرة، والتي انتهت بالتعادل السلبي في الجولة الـ 24 من الدوري الفرنسي.

وأكد إنريكي في تصريحات عقبت اللقاء أن قرار استبدال مبابي، كان قراره الشخصي بنسبة 100%، وكشفت صحيفة "RMC Sport" عن محادثة بين اللاعب ومدربه عقب اللقاء.

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ووفقًا لما ذكرته الصحيفة الفرنسية، فإن إنريكي، تحدث مع مبابي عقب اللقاء في أجواء هادئة، وشرح المدرب الإسباني أسباب خروج اللاعب بين الشوطين.

ويعتقد لويس إنريكي، أن فريقه سيفتقد خدمات مبابي، عاجلًا أم آجلًا بسبب قرار الرحيل، وسيتعين على الفريق اللعب والعمل بدونه، وهذا ما ظهر في آخر ثلاث مباريات للفريق، إذ لم يكمل اللاعب 90 دقيقة في الملعب.

جدير بالذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان، ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان إلى صيغة لتجديد العقد، والأقرب هو رحيل اللاعب بالمجان في الانتقالات الصيفية القادمة.