طالبوني بتسجيل الأهداف .. وثائقي روبرت ليفاندوفسكي يكشف اللحظة الأصعب في مسيرته

تعرض لانتقادات لاذعة ومطالب بتسجيل الأهداف

حياة روبرت ليفاندوفسكي مليئة بالألقاب والأهداف وكذلك خيبات الأمل واللحظات الصعبة، والفيلم الوثائقي الخاص به كشف عن اللحظة الأصعب على الإطلاق.

الفيلم الخاص بالنجم البولندي تم عرضه على "أمازون برايم" يوم الجمعة 31 مارس الماضي، للحديث عن كافة أسرار الحياة الشخصية والمهنية لمهاجم برشلونة البالغ من العمر 34 سنة.

وقام اللاعب بإظهار كافة الجوانب في حياته من خلال وثائقي، حيث تحدث عن عشقه لرياضة هوكي الجليد، بالإضافة لصدمة وفاة والده عندما كان عمره 16 عامًا.

وقال إن اللحظة الأصعب كانت عندما عانت زوجته "آنا" من الإجهاض قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة يورو 2016، وهي المسابقة التي تأهلت فيها بولندا إلى ربع النهائي.

وأوضح نجم برشلونة في تصريحات له:"لقد كان موقفًا صعبًا بالنسبة لنا كعائلة، حاولت التركيز على كرة القدم بقدر الإمكان رغم المشاكل الضخمة في ذهني بهذه الفترة، الجماهير لم تعلم أي شيء، وتوقعوا مني تسجيل الأهداف فقط".

وأشار ليفاندوفسكي في حديثه إلى تعرضه للانتقادات خلال البطولة الأوروبية، لعدم تمكنه من التسجيل في دور المجموعات وكذلك دور الـ16، بينما نجح في التسجيل مرة واحدة فقط ضد البرتغال في ربع النهائي.

يذكر أن ليفاندوفسكي نجح في تسجيل 27 هدفًا مع برشلونة بكل البطولات هذا الموسم، وتعرض لانتقادات حادة بسبب عدم تألقه في المباريات الهامة أوروبيًا ومحليًا.