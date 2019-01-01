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الدوري التونسي - الدرجة الأولى

طاقم تحكيم مصري يقود كلاسيكو الترجي والإفريقي التونسي

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محمد عادل حكمًا لمواجهة الترجي والإفريقي التونسي

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن تعيين الحكم المصري محمد عادل، لإدارة مباراة الترجي والإفريقي، والمقرر لها يوم الأحد المقبل، بالجولة 11 من الدوري التونسي.

وأشارت تقارير صحفية تونسية إلى أن طاقم تحكيم مصري كامل، بقيادة محمد عامل، ويساعده سمير جمال كمساعد أول وأحمد توفيق مساعد ثانٍ، ومحمد معروف حكم رابع.

يأتي ذلك بعدما أكد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، على أن الاتحاد المصري تلقى طلب من نظيره التونسي بطاقم حكام مصري لإدارة مباراة الإفريقي والترجي.

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ويقع الترجي التونسي في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، بينما يحتل الإفريقي المركز السابع برصيد 17 نقطة.

وتعد مباراة الأحد هي الثانية في تونس التي ستشهد طاقم حكام مصري، بعد مباراة الترجي والصفاقسي بالجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري التونسي.

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