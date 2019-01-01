طارق يحيي: سأقود الزمالك أمام ديكاداها وهذه رسالتي للجمهور

المدير الفني المؤقت للقلعة البيضاء يوجه رسالة لجمهور فريقه

فيسبوك تويتر بلال محمد

بعث طارق يحيي، المدير الفني المؤقت لنادي الزمالك، رسالة إلى جمهور القلعة البيضاء، وشدد على أنه من سيقود الفريق امام بطل الصومال ديكاداها.

وسيلعب الزمالك أمام ديكاداها، بطل الصومال، في الأدوار التمهيدية المؤهلة إلى دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا يوم 11 أغسطس الحالي.

وقال يحيي في تصريحات صحفية: "توصلت مع إدارة الزمالك، على تولى مهمة قيادة الفريق فنيا في مباراة الذهاب أمام ديكاداها".

وتابع: "لم أتردد أبداً في قبول هذا العرض، الزمالك هو بيتي الأول ولا أستطيع أبداً التأخر عن بيتي عندما يحتاجني".

وأتم يحي تصريحاته لجمهور القلعة البيضاء قال فيها: "أتمنى من الجمهور دعم الفريق، والجهاز الفني خلال المرحلة القادمة، المهمة في مشوار الزمالك".

جدير بالذكر أن الزمالك أعلن التعاقد مع طارق يحيي، كمدير فني مؤقت لمدة 6 أيام قبل التعاقد مع مدير فني أجنبي للموسم الجديد.