طارق يحيى يقود الزمالك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي

لقيادة تدريبات الفريق خلال الفترة الحالية

ماجد جزر فيسبوك تويتر

قرر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، تعيين طارق يحيى مديرًا فنيًا مؤقتا للفريق الأول بنادي الزمالك، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وجاء قرار تعيين طارق يحيى مديرًا فنيًا لمدة أسبوع واحد، لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي، وذلك لقيادة تدريبات الفريق خلال الفترة الحالية.

وكان نادي الزمالك قد أعلن نهاية مشوار خالد جلال السريع مع الفريق عقب الهزيمة أمام الأهلي في أخر مباريات الفريق ببطولة الدوري المصري.

وسيتجمع رئيس نادي الزمالك بطارق يحيى داخل القلعة البيضاء لتحديد جهازه المعاون، على أن يتم الإعلان رسميًا على الجهاز الفني عقب نهاية الجلسة.

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يُذكر أن نادي الزمالك قد أنهى الموسم الحالي في وصافة ترتيب الدوري المصري خلف النادي الأهلي، وحقق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.