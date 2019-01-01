طارق يحيى: أنا رجل "فلاح" وأعتذر لجماهير الزمالك

مدرب طلائع الجيش يرد على اتهامات التفويت.

أكد طارق يحيى المدير الفني لفريق طلائع الجيش، على أن وضع فريقه صعب، وأن الفوز على الزمالك مهم للغاية، في مشوار فريقه بالدوري هذا الموسم.

مدرب الزمالك قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "تواجهنا مشاكل غير طبيعية، ومن يقول أنني قمت بإراحة 7 لاعبين أمام الزمالك أقول لهم عيب، أنا رجل فلاح وأعرف آداب المهنة جيدًا".

يحيى تابع: "لعبنا على الجانبين وقمنا بإغلاق العمق، أعتذر لجماهير الزمالك، ولكني في موقف صعب وهذا عملي، عملت شهر في الزمالك وقمت بإعداده بشكل جيد".

طارق يحيى أردف: "أعمل مدرب في نادي آخر وأريد الفوز على كل الفرق، أحد البرامج التليفزيونية قال 7 لاعبين لن يشاركوا بناء على رغبة طارق يحيى، ولكن الحقيقة أنهم مصابين".

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وواصل: "لعبنا على الهجمات المرتدة بشكل جيد، وهارد لك للزمالك، وسأظل إبن الزمالك مهما كان والمهنة شرف ويجب على الجميع الفرحة لما أقدمه".

واختتم طارق يحيى تصريحاته متحدثًا عن أداء اللاعب الناشئ محمد شحاتة حيث قال: "لاعب جيد وظهر بمستوى رائع مع الكابتن ربيع ياسين، وأيضًا شارك في نهاية المباراة شقيق سعد سمير، فهو مدافع جيد".

الزمالك خسر من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.