ماذا يحدث؟ | على غرار طارق كيال .. رئيس الأهلي الأسبق يهاجم غالب كتبي ثم يتراجع بغرابة!

ماذا يحدث لكل من يتحدث عن غالب كتبي؟!

"غالب كتبي" الاسم الرائج حاليًا في الوسط الرياضي الأهلاوي في ظل الاتهامات الموجهة له من قبل عدد من الأشخاص، على رأسهم الناقد الرياضي طارق كيال.

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كيال كان قد أكد أن كتبي؛ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي السعودي، هو صاحب الكلمة العليا في قلعة الكؤوس، وليس خالد العيسى؛ رئيس النادي "المؤسسة غير الربحية"، ولا حتى الرئيس التنفيذي أو أي شخص آخر.

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لكن كيال تراجع عن حديثه، وأكد أن معلومته السابقة غير دقيقة، مشددًا على أن الإنجليزي رون جورلي؛ الرئيس التنفيذي، هو المسؤول الأول، ليثير الجدل حول الكواليس التي دفعته للتراجع.

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وما هي إلا ساعات من حديث كيال حتى أثار عبدالله بترجي؛ رئيس الأهلي الأسبق، جدلًا أكبر عندما طالبه أحد الجماهير عبر تطبيق "سناب شات"، بالالتحاق بمجلس إدارة الأهلي من قبل المؤسسة الربحية "صندوق الاستثمارات المالك لـ75% من النادي".

بترجي رد عليه: "اروح لهم وبالأخير كتبي هو من يقرر!! لا بالله خلني بعيد وحبي يزيد".

المثير في الأمر أن رئيس الأهلي الأسبق قام بحذف منشوره عبر "سناب شات" بعدما بوقت قصير، لتبدأ التساؤلات: ماذا يحدث لكل من يتحدث عن كتبي؟!".

يذكر أن جمهور الأهلي غاضب ويطالب برحيل خالد العيسى عن رئاسة النادي، في ظل عدم رضاه عن الطريقة التي أدار بها الميركاتو الصيفي المنقضي، والذي أسفر عن صفقتي أليكساندر وإيفان توني فقط.