الاتحاد يُعلن نجاح جراحة طارق عبدالله

نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر "تويتر" مقطع فيديو للطبيب، والذي أوضح فيه حالة اللاعب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلن نادي الاتحاد أن العملية الجراحية في الرباط الصليبي التي أجراها لاعب الفريق طارق عبدالله الليلة في مدينة برشلونة الإسبانية، تحت إشراف الجراح المعروف رامون كوجات.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر "تويتر" مقطع فيديو للطبيب، والذي أوضح فيه حالة اللاعب.

وكان نادي الاتحاد قد أعلن إصابة طارق عبد الله، الشهر الماضي، بقطع في الرباط الصليبي بالركبة، وسيحتاج لتدخل جراحي. اختيارات المحررين كم دفع مانشستر يونايتد للتخلص من مورينيو؟

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🎥| الطبيب رامون كوجات يتحدث عن إصابة الكابتن طارق عبدالله pic.twitter.com/lrMqlqwKbt — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) December 18, 2018

وتعرض طارق عبد الله للإصابة خلال مباراة فريقه أمام الفتح، بالجولة الخامسة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

يذكر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، كان قد تكفل بتكاليف علاج الذي تعرض لإصابة أثناء منافسات الموسم الحالي.