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كأس الاتحاد الأفريقي

طارق حامد يغيب عن مباراة الزمالك الأفريقية القادمة

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طارق حامد
وسط ميدان الزمالك بدون طارق حامد في مواجهة بترو اتليتكو الأنجولي
بلال محمد    فيسبوك      تويتر

يفتقد الزمالك إلى خدمات متوسط ميدانه طارق حامد، في مباراته الأفريقية القادمة أمام بترو أتليتكو الانجولي بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وحصل حامد على بطاقة صفراء في مباراة الفارس الأبيض امام بترو اتليتكو، مساء اليوم في الجولة الثالثة من بطولة الكونفدرالية.

وتعادل الزمالك امام الفريق الأنجولي، بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الوقت القاتل عن طريق يوسف أوباما.

ومن المنتظر ان يحل الفارس الأبيض ضيفاً على نظيره بترو أتليتكو، يوم الأحد 3 مارس القادم، في إطار مباريات الجولة الرابعة من البطولة.

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الجدير بالذكر ان الزمالك يتذيل مجموعته برصيد نقطتين، وبفارق نقطتين عن كلاً من نصر حسين داي، وبترو أتليتكو أصحاب المراكز الثالث والثاني، بينما يتصدر جور ماهيا المجموعة بست نقاط.

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