ضوء وسط ظلام حالك.. ثنائي ريال مدريد المصاب يعودان إلى المران الجماعي!

النادي الملكي يريد أي بصيص أمل في تلك الفترة من الموسم

وأخيرًا، ريال مدريد يتلقى أنباء جيدة بشأن لاعبيه المصابين، وبالأخص نجميه دافيد ألابا وفينيسيوس جونيور بعد فترة سلبية على أكثر من صعيد فني وطبي!.

شبكة "ريليفو" أشارت إلى عودة كل من ألابا وفينيسيوس جونيور إلى التدريبات الجماعية لريال مدريد في مدينة "فالديبيباس" الرياضية، مع تفاوت في حالة كل منهما.

الثنائي اشترك في المران الجماعي، لكنهما أكملا باقي فترة المران في التدريبات المنفصلة، الأمور تتراوح بشأن عودة كل منهما.

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ألابا لن يتمكن من العودة في القريب وفقًا للمصدر ذاته، قياسًا إلى فينيسيوس جونيور الذي قد يفاجئ الكل بدعم قائمة ريال مدريد في مباراة أتالانتا لحساب دوري أبطال أوروبا.

تأتي عودة ألابا إلى المران الجماعي بعد 355 يومًا من إصابته الخطيرة للغاية التي تعرض لها قبل عام تقريبًا في 17 ديسمبر 2023 في مباراة على ملعب سانتياجو برنابيو ضد فياريال.

أما فينيسيوس فكان متوقعًا أن يعود في 18 ديسمبر الجاري، لكن يبدو أن موعد العودة سيكون أكثر قربًا مع مضاعفة البرازيلي مجهوده بشأن التعافي.