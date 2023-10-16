ضوء في نهاية النفق .. ريال مدريد يستعيد نجمه بعد 103 أيام من الغياب!

بعض الأخبار الجيدة تأتي من معسكر ريال مدريد..

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني بعض الأخبار السارة في تدريباته خلال الأيام القليلة الماضية، بعد عودة التركي أردا جولر بشكل كامل إلى التدريبات الجماعية.

جولر يعيش كابوسًا منذ توقيعه مع ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية 2023، حيث لم يظهر ولو مرة واحدة بقميص النادي الملكي منذ انضمامه من فنربخشه التركي، حيث ضربته عدة إصابات متلاحقة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن جولر لم يعد يشعر بأي نوع من الألم، ودخل تدريجيًا إلى التدريبات الجماعية خلال الأسبوع الحالي، حيث بدأ الظهور على العشب يوم الأربعاء الماضي للعمل بمفرده، ثم أجرى بعض التمارين الخفيفة مع زملائه يوم الخميس، وهو ما كرره يوم الجمعة.

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وحسب التقرير، فإن الموعد النهائي لظهور أردا جولر للمرة الأولى مع ريال مدريد يظل غامضًا، لكن النادي لا يستبعد مشاركته أمام إشبيلية على ملعب "رامون سانشيز بيثخوان" في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني.

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لكن ذلك يتوقف في المقام الأول على شعور التركي خلال الحصص التدريبية يومي الخميس والجمعة المقبلين، حيث إذا أكمل المران دون أي قلق، فسيتوجه مع قائمة الفريق إلى الأندلس لمواجهة إشبيلية، ولن يخاطر به كارلو أنشيلوتي مدرب النادي الملكي إلا إذا كان خطر حدوث الانتكاسة معدومًا.

أما إذا فضل أنشيلوتي عدم إشراكه أمام إشبيلية، فإن مواجهة سبورتينج براجا البرتغالي في الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2023-2024، والتي تقام يوم الثلاثاء 24 أكتوبر، ستكون موعد ظهور أردا جولر للمرة الأولى بقميص ريال مدريد.

ويبدو أنه بعد إصابتين، وعملية جراحية في غضروف الركبة، وبعد 103 أيام، فإن أردا جولر وجد أخيرًا الضوء في نهاية النفق، بعد بداية مؤلمة لمسيرته في "سانتياجو برنابيو".