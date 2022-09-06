ضم لاعب جديد؟ ريال مدريد يحدد موقفه بعد تجنيس فينيسيوس!

الخطوة تم اتخاذها بالفعل

لم يعد فينيسيوس جونيور يشغل مكانًا ضمن اللاعبين الأجانب بريال مدريد من خارج الاتحاد الأوروبي، بعد حصوله على الجنسية الإسباني بشكل رسمي هذا الأسبوع.

وهو ما جعل النادي يتمتع حاليًا بمكان آخر في قائمته للاعب أجنبي، من أجل ضمه إلى قائمة الفريق الأول بعد الأنباء السارة لفينيسيوس جونيور.

ولذلك خرجت بعض التكهنات حول رغبة ريال في التعاقد مع لاعب جديد في أقرب فرصة ممكنة من أجل استغلال هذا المكان المتاح.

كيف سيتصرف ريال مدريد؟

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إن المدرب كارلو أنشيلوتي لن يضم لاعب جديد، وسيضع الرهان على فينيسيوس توبياس الذي انضم للفريق قادمًا من شاختار الموسم الماضي.

ويأتي ذلك رغم لعب البرازيلي في مركز الظهير الأيمن، وهو أحد أكثر المراكز اكتظاظًا بالفريق بتواجد لوكاس فاسكيز، دانييل كارباخال وألفارو أودريوزولا.

وأوضحت الصحيفة أن تواجد توبياس البالغ من العمر 18 سنة في قائمة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد، يؤكد هذه الخطوة القانونية التي كان يخطط لها ريال.

وسيكون من المثير معرفة موقف اللاعب في المستقبل القريب، بعد ارتباط ريال بالتعاقد مع ظهير أيمن جديد وبالتحديد ريس جيمس لاعب تشيلسي الذي جدد عقده مؤخرًا مع البلوز.

ما هي الخطوة القادمة لريال؟

تأمل إدارة النادي في حصول الثنائي إيدير ميليتاو ورودريجو جويس على الجنسية الإسبانية قريبًا قبل نهاية عام 2022 بعد اجتيازهما الاختبارات اللازمة قبل قسم الدستور.

وكشفت "ماركا" أن خطط ريال كانت ستتغير تمامًا لو حصل فينيسيوس جونيور على الجنسية ببداية هذا الصيف، حيث كان من الممكن أن يتحرك وقتها النادي لضم جابرييل جيسوس قبل انتقاله لآرسنال قادمًا من مانشستر سيتي.

وما هو واضح الآن هو عدم الاتجاه للسوق، ومنح الثقة لتوبياس الذي جاء شاختار في إبريل الماضي على خلفية الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، لينضم إلى الفريق الثاني "كاستيا" منتظرًا تصعيده.