ضم صفقة الأهلي وهذا الثنائي للهلال؟ .. "فهد بن نافل يحضر نهائي دوري أبطال أوروبا"

تحركات فهد بن نافل الغامضة تثير الجدل في الشارع السعودي

فضل الابتعاد عن الأضواء، ولا أحد يعرف ماذا يخطط؛ الحديث هُنا عن فهد بن نافل، الذي أعلن نهاية ولايته كـ"رئيس" لمجلس إدارة نادي الهلال.

ابن نافل قام بحذف تعريفه كـ"رئيس للهلال" من حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي؛ بعد قرار نقل ملكية 75% من النادي إلى صندوق الاستثمار السعودي؛ وسط تأكيدات إعلامية على ترشحه لولاية جديدة.

وقبل حسم مستقبله رسميًا.. أعلن الإعلامي الرياضي سيف السيف، المقرب من البيت الهلالي، حضور فهد بن نافل، نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي يجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي وإنتر ميلانو الإيطالي، مساء غدٍ السبت.

ولم يكشف السيف في التغريدة التي نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن سبب تواجد رئيس الهلال السابق، في النهائي الأوروبي.

لكن.. إذا كان بن نافل قد قرر عدم الترشح في انتخابات الهلال القادمة، ففي الأغلب سيكون الحضور مجرد "سياحة"، أما إذا كان ينوي الترشح لرئاسة النادي مجددًا، فمن الممكن أنه سيتفاوض مع نجوم عالميين في الفريقين.

يبدو الاسم الأقرب للانتقال إلى نادي الهلال؛ هو البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم نادي إنتر ميلانو المعار من تشيلسي؛ حيث ذكرت صحيفة "ريليفو"، إنه في الطريق إلى المملكة العربية السعودية.

كذلك.. ارتبطت بعض الأسماء الأخرى بالمملكة العربية السعودية؛ مثل متوسط الميدان الألماني إلكاي جوندوان، والجزائري رياض محرز، ثنائي مانشستر سيتي.

وعلى الرغم من أن كل التقارير تؤكد على انتقال محرز إلى الأهلي، حال الموافقة على القدوم إلى المملكة؛ إلا أنه قد يكون هدفًا للهلال أيضًا؛ خاصة بعد فشل صفقة التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي.