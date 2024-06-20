ضمن 3 أسماء نهائية .. مطرود ميلان مرشح لخلافة مارسيلو جاياردو في الاتحاد

الاتحاد يبحث عن مدرب جديد حاليًا

يبحث نادي الاتحاد خلال الوقت الحالي عن مدرب جديد، ليقود الفريق خلفًا للمدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، الذي سيرحل خلال الفترة القادمة عن تدريب العميد.

واتفق نادي الاتحاد مع جاياردو على الرحيل، ولكن يحاول مسؤولي النمور الوصول لحل يُرضي جميع الأطراف، وذلك بعد نتائج الفريق تحت قيادة المدرب الأرجنتيني.

وكشف الإعلامي فابريتسيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن دخول الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب ميلان السابق، قائمة المرشحين لتدريب الاتحاد خلفًا لجاياردو.

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وأضاف المدرب الإيطالي أن بيولي أحد الخيارات الثلاثة الرئيسية ليكون مدربًا جديدًا للاتحاد، حيث يُناقش العميد حاليًا قائمة تضم 3 مدربين فقط.

ويسعى الاتحاد لتدعيم صفوفه بشكل جيد استعدادًا للموسم المقبل، وذلك من أجل تعويض جماهير العميد عن إخفاق الموسم الماضي، الذي شهد خروج الفريق دون تحقيق أي إنجاز يُذكر.

يُذكر أن ميلان قد أعلن إقالة بيولي بنهاية الموسم الماضي، بسبب سوء نتائج الفريق تحت قيادته، عكس موسم 2021-22 الذي شهد تتويجه بالدوري الإيطالي.