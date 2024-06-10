ضمن ثورة التصحيح .. الاتحاد يضم "ابن النادي" لجهازه رسميًا

العميد يحاول الخلاص من كبوة الموسم الماضي بتعيينات جديدة..

يواصل نادي الاتحاد السعودي ثورة التصحيح بعد الموسم الكارثي الذي خاضه وخرج منه دون أي بطولة بعدما كان بطلًا لدوري روشن وكأس السوبر السعودي الموسم قبل الماضي.

وضمن هذه الثورة يتخلص العميد من البعض سواء لاعبين كرومارينيو ومارسيلو جروهي أو من الجهاز الفني فلا تزال المحاولات جارية لتوقيع مخالصة مالية مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

أما عن المنضمين الجدد، فقد أعلن النادي الجداوي بشكل رسمي اليوم الإثنين، تعيين حمزة إدريس؛ نجم الفريق الأسبق، مساعدًا إداريًا للفريق الأول لكرة القدم.

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إدريس كان قد لعب مع النمور خلال الفترة من عام 1997 وحتى 2007 بعدما انضم له قادمًا من أحد.

وتوج حمزة بعديد البطولات مع الاتحاد من دوري محلي، دوري أبطال آسيا، كأس الاتحاد السعودي، كأس الخليج للأندرية، كأس الكؤوس الآسيوية وغيرها.

يذكر أن الاتحاد اختتم الموسم المنقضي من دوري روشن محتلًا المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة متأخرًا بفارق 42 نقطة عن الهلال؛ المتوج باللقب.