"ضغطت على مؤخرتي".. تصريح ساخر من مدرب ريمس بسبب مبابي وديمبلي!

"لم يكن علينا تغيير الكثير"

تحدث ويل ستيل، مدرب ريمس، عن تعادل فريقه مع مضيفه باريس سان جيرمان (2-2) مساء أمس الأحد على ملعب حديقة الأمراء، ضمن الجولة 25 من الدوري الفرنسي.

سجل ريمس هدف التقدم عن طريق مارشال مونيتس في الدقيقة 7، ورد باريس بهدفي يونس عبد الحميد (خطأ في مرماه)، وجونسالو راموس في الدقيقتين 10 و17، قبل أن يحرز عمر دياكيتي التعادل في الدقيقة 45.

وأراح لويس إنريكي مدرب باريس نجومه "كيليان مبابي وعثمان ديمبلي وكولو مواني" على مقاعد البدلاء، قبل الاستعانة بهم في آخر 20 دقيقة من المواجهة بينما كانت النتيجة (2-2)، إلا أنهم لم يتمكنوا من تحقيق الانتصار.

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وعن ذلك، قال ستيل في تصريح لـ"برايم فيديو": "عندما يدخل هؤلاء الملعب.. تضغط على مؤخرتك وتأمل... لا ، أنا أمزح! (يضحك)".

وأضاف: "كنا نعتقد أنهم سيبدؤون المباراة، كانت لدينا خطة جاهزة في الاعتبار، لذلك لم يكن علينا تغيير الكثير".

بهذه النتيجة، اقتنص ريمس نقطة غالية في معقل حامل اللقب، رفعت رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع، بينما تعادل باريس للجولة الثالثة تواليًا، ليرفع رصيده إلى 56 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 10 نقاط عن بريست (الوصيف).