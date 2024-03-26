"ضعيف وسيرحل قريبًا" .. أسطورة ليفربول يمهد الطريقة نحو صفقة ضخمة لريال مدريد!

التكهنات مستمرة حول مصير نجم الريدز

يؤمن ستيف نيكول أسطورة نادي ليفربول الإنجليزي، بأن ألكسندر ترنت آرنولد سيرحل عن الريدز قريبًا بسبب مستواه الدفاعي المتواضع على حد قوله.

آرنولد برز مع ليفربول كأحد أهم الخريجين من أكاديمية النادي، ولعب دورًا هامًا في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي، ولكن تم الاعتماد عليه مؤخرًا أكثر من مرة في خط الوسط بدلًا من مركز الظهير الأيمن، وسط تحفظات على قدراته الدفاعية.

نيكول قال في تصريحات لشبكة "ESPN":"ترنت ضعيف جدًا كظهير أيمن، لا يوجد مفر من هذه الحقيقة، لا يهمني من تشجع ومن تشاهد، هو ليس مدافعًا جيدًا ولكنه مميز في الهجوم".

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وأضاف:"لن تكون مفاجأة إذا عرض ريال مدريد 60 أو 70 أو 80 مليونًا للتعاقد معه، خاصة عندما يكون لديك شابًا صغيرًا من كونر برادلي يدافع أفضل منه بمراحل ويهاجم بصورة جيدة ولكنه ليس من نفس الفئة".

وتابع:"الأمر كله يعتمد على المدرب القادم ولكن كل شيء يمكن أن يحدث".

جدير بالذكر أن الصحف الإنجليزية والإسبانية ربطت آرنولد بالانتقال إلى ريال مدريد أكثر من مرة، وذلك باعتباره الخليفة الأنسب للظهير المخضرم داني كارباخال.