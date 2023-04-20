ضعف الدوري الإنجليزي.. كم حصل مايكل أوليفر لإدارته مباراة الهلال والنصر؟

رحلة مثمرة لمايكل أوليفر إلى الرياض

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حصل الحكم الإنجليزي مايكل أوليفر على مبلغ كبير نظير إدارته ديربي الرياض بين الهلال والنصر، يوازي ضعف ما يحصل عليه لإدارة مباراة في الدوري الإنجليزي.

وأدار مايكل أوليفر مباراة ديربي الرياض في الدوري السعودي يوم الثلاثاء الماضي والتي انتهت بفوز الهلال بهدفين دون رد بحضور البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر.

وذكرت صحيفة "دايلي ميل" الإنجليزية أن الحكم الإنجليزي حصل على 3 آلاف جنيه إسترليني نظير تحكيمه المباراة، التي سافر إليها على درجة رجال الأعمال وليس درجة اقتصادية عادية.

وبحسب الصحيفة الإنجليزية فإن أوليفر، الحكم الدولي يحصل على نصف ما تقاضاه لإدارة ديربي الرياض في حالة إدارته مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريمييرليج".

Shahid