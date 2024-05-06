"ضعفاء!" .. ماتياس يايسله يفتح النار على نجوم الأهلي بعد الخسارة أمام الهلال

تصريحات ماتياس يايسله بعد سقوط الأهلي أمام الهلال..

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فتح الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للنادي الأهلي، النار على نجوم فريقه، بعد السقوط أمام الهلال، في كلاسيكو المملكة الكبير.

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الأهلي سقط على ملعبه ووسط جماهيره في "الجوهرة المشعة"، بهدفين مقابل واحد أمام الهلال، في الكلاسيكو المؤجل من الجولة 28 بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

يايسله اعترف في المؤتمر الصحفي بعد الكلاسيكو، بضعف نجوم الأهلي "بدنيًا"، خاصة في الشوط الثاني؛ ما منح الهلال، سيطرة تامة على مجريات اللعب، مع قلب النتيجة.

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وقال المدرب الألماني الشاب: "حذرت من مسألة التراجع البدني، منذ بداية الموسم الرياضي الحالي.. كل لاعب يجب أن يقدّم كل ما لديه بدنيّا".

واعتبر ماتياس يايسله، أن الخسارة أمام الهلال "أمر طبيعي"؛ قائلًا: "عندما يهدر اللاعبون، فرصًا عديدة لقتل النتيجة، أمام منافس بمواصفات الزعيم؛ فمن الطبيعي أن تسقط في النهاية".

وعلى الرغم من ذلك.. أكد يايسله، على أن أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يتطور من أسبوعٍ لآخر، مستشهدًا بتقديم كلاسيكو الإياب أمام الهلال، بشكل أفضل بكثير، من كلاسيكو الدور الأول.

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